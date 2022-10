I Ricchi E Poveri a Verissimo ricordano Franco Gatti | “Era la nostra calma | era saggio”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Iraccontano tutto ciò che è stato, l’amico e collega scomparso il 18 ottobre. Un tempo Angela Brambati e Angelo Sotgiu erano consapevoli di essere diventati un duo dopo la defezione dinel 2016, quando travolto per la scomparsa del figlio non si sentì più in forze per affrontare il palco. Nel salotto di Silvia Toffanin, però, arrivano tristemente orfani. Da poco si sono tenuti i funerali del “baffo”, ai quali era presente anche Marina Occhiena insieme a tanti altri personaggi dello spettacolo. Tra questi c’era anche Pupo, che in un post pubblicato su Instagram ha criticato la lontananza tra Angela, Angelo e Marina, sollevando polemiche. Nel 2013perse suo figlio, e nel 2016 si ritirò ...

Mentre la conduttrice stava dando il benvenuto agli spettatori sulle note di 'Come vorrei' dei, la musica si è interrotta all'improvviso per far spazio alla sigla di Domenica In . Un'...Il grazie di Marina Occhiena a Franco Gatti. Accanto alla moglie c'è lei e non Angelo e Angela deie ...Nonostante la loro vita privata, i Ricchi e Poveri sono come una seconda famiglia. Angela e Angelo ricordano il caro Franco, il membro dei Ricchi e Poveri ...Un lungo applauso dal pubblico di Verissimo, è tutto per Franco Gatti che da poco non c’è più ed è un’assenza che fa piangere Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri. Hanno scelto Verissimo per ricordare ...