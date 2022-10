Fisciano | bimba cade dal balcone | ricoverata in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono i carabinieri del reparto operativo agli ordini del tenente colonnello Aureli ad indagare su quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi a. Unadi due anni è precipitata daldell’abitazione in cui viveva con i genitori in corso San Vincenzo Ferreri. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato la caduta. Sono in corso accertamenti sulle condizioni dellaal Santobono di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.