Berlusconi parla ancora di guerra in Ucraina | “Pace? Niente armi da Occidente e aiuti per ricostruire | così Zelensky tratterebbe”

Il Fatto Quotidiano

... visto che sidi 37 milioni di iscritti, più o meno" spiega Amenduni. Facebook insomma ... ha speso 63.520 euro per promuovere i propri post, mentre Silvione ha investiti meno di 15 ...E non è bastata la tarda ora a salvarla, era poco dopo mezzanotte, da oggi non sid'altro. ... E poi: ' In confronto alla Zanicchi a Ballando con le Stelle,è diventato improvvisamente ... Berlusconi parla ancora di guerra in Ucraina: “Pace Niente armi da Occidente e aiuti per ricostruire,… Silvio Berlusconi è conosciuto in tutto il mondo non solo per le sue doti imprenditoriali e politiche, ma anche per la vita privata.Aria nuova a Via Veneto! Ai più potrebbe sembrare strano che un Ministro del Lavoro citi alla sua prima uscita il lavoro in entrambe le ...