Va via la luce | agguato spinto a Sabrina Ferilli | la palpata al buio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) C'è sempre uno spazio pernella classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia. La splendida attrice romana è la protagonista assoluta di Tu si que vales, presa di mira dall'amica Maria De Filippi che in combutta con il disturbatore terribile Giovannino e i perfidi autori dello show del sabato sera di Canale 5 ama tirarle tiri mancini senza darle un minuto di respiro. L'ultima puntata, sottolinea Striscia, sembrava direttamente uno sketch di Scherzi a parte. Si comincia con un lugubre figuro che invita laa infilare la mano alla cieca in un pertugio. Il clima è horror, da Famiglia Addams.non ha timori reverenziali, fino a quando il mostruoso signore che ha di fronte con gesto tanto spettacolare quanto rapido non tira via il lenzuolo che celava il contenuto della ...