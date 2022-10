Strage di Hallowen | 59 vittime nella calca a Seul

Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, circa 50 persone hanno avuto un arresto cardiaco nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone stavano festeggiando Halloween in un noto locale ...In vista del ponte di Ognissanti, che comprende la notte di Halloween, la Polizia di Stato ha dato il via ad una campagna straordinaria di controlli delle ...Maxi operazione di controllo a Firenze della polizia di Stato per l'operazione 'Stop alle stragi del sabato sera', anche in vista del ponte di Ognissanti, che comprende la notte di Halloween. (ANSA) ...