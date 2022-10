(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-62 Bomba del ‘Beli’, che si accende sempre nei momenti difficili: +6a -5’45” dalla sirena finale! 56-59 Belinelli da due, per il +3! Lo sloveno non segna però il libero aggiuntivo. 56-57 Nikolic con il fallo subito da Weems! I sardi non mollano e rimangono vicinissimi. 54-57 Bako da due, per la reazione della! 54-55 Diop col fallo! Il centro senegalese – di formazione italiana – segna anche il libero aggiuntivo, consentendo al Banco di Sardegna di tornare ad un solo punto di svantaggio. Polveri bagnate in avvio di frazione, con le due squadre che vedono abbassarsi le percentuali realizzative. Inizia l’ultimo e decisivo quarto! Finisce il terzo quarto: la...

OA Sport

I rossoneri, che in settimana hanno battuto 4 - 0 laZagabria in Champions League riaprendo la possibilità di qualificarsi al turno successivo, sono reduci dal s uccesso agile per 4 - 1 contro ...Il Banco di Sardegna proverà sicuramente a mettere in difficoltà i vice - campioni d'Italia, cercando di sfruttare l'apporto di tutto il pubblico di casa. I sardi hanno un bilancio di due vittorie e ... LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 51-55, Serie A basket in DIRETTA: Cordinier sugli scudi con 15 punti, Sassari non molla! Ultimi 10' decisivi Al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari ospita la Virtus Segafredo Bologna per l'anticipo della quinta giornata di Serie A. La Dinamo ha iniziato la stagione con ...Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1.