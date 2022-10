Iphonedude di Fabio Iacuzio fra social | vip e tecnologia

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Fin dalle sue origini l'azienda diDude aumenta la sua fama e i riscontri positivi da parte dei clienti. Solo nel corso della prima parte del 2022e il suo team registrano un +80%. L'avventura avviata nel 2004 come tecnico informatico portaa stringere legami professionali con il mondo dei calciatori e in seguito a quello dello spettacolo. In pochi annidiventa sinonimo di garanzia nel settore delle riparazioni rapide di strumenti Apple. Il suo fondatore riceve il riconoscimento come “tecnico certificato Apple” ed è ormai noto nell'ambiente come “VIP's technical specialist”. ll servizio che ha contribuito a rendere famosiDude e I suoi è l'onsite, ovvero la riparazione e la risoluzione di problemi direttamente a casa del cliente. Le riparazioni in diretta hanno ...