Il Notiziario

Nel 1965 vinse 'la freccia di Turbigo', Rodolfo Marcoli (tragicamente scomparso in und'...e strappo di Montegrino con Evgenji Berzin che vinse in solitaria davanti al 'Diablo' di. Nel ...Sono due le persone rimaste ferite per unstradale lungo la A9 nel tratto trae Origgio in direzione Milano attorno alle 7 di lunedì 17 ottobre. Dalle prima informazioni i feriti sono due e sul posto sono state inviate dal ... Incidente a Uboldo: scontro fra monopattino e moto Scontro fra un motoveicolo e un monopattino elettrico questa mattina, 29 ottobre, a Uboldo. E’ accaduto all’incrocio semaforico tra la via Cerro e la via Tognoni, dove a urtarsi sono stati la moto ...CISLAGO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano uno dei due 60enni coinvolti oggi, poco dopo mezzogiorno nell’incidente avvenuto in via San Giovanni ...