Tari | bonus per 350 famiglie in difficoltà - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il Comune aumenta gli aiuti ma la povertà accelera: nel 2020 il 14,37% dei cittadini non ha pagato la tassa - rifiuti, verifiche in ...

LA NAZIONE

Il Comune aumenta gli aiuti ma la povertà accelera: nel 2020 il 14,37% dei cittadini non ha pagato la tassa - rifiuti, verifiche in ...L'importo effettivo dellibrerie si calcola sui costi sostenuti tenendo conto di precisi limiti. Spesa Limite Imu 3.000 euro Tasi 500 euro1.500 euro Imposta sulla pubblicità 1.500 euro ... Tari, bonus per 350 famiglie in difficoltà