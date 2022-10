Spalletti e i suoi quaderni segreti | concetti motivazionali | sensazioni e note su Totti e Insigne

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava racconta deidi Lucianoin cui l’allenatore del Napoli annota memorie di calcio e di vita. “In panchina non ha taccuino, né calamaio. Lucianonon scrive nulla, memorizza. Chiede al suo staff di riprendere questa o l’altra sequenza. Neanche guarda la cartellina dei cambi. Va d’istinto, o almeno così sembra. Eppure quasi tutto quello che fa ha una logica, una conseguenzialità. Una coerenza di fondo. Perché ogni partita è già pronta molto prima del fischio di inizio”. Non scrive in panchina, maha tantissimiin cui annota tutto e che custodisce con gelosia. Ci annota appunti sulla comunicazione,, emozioni,...

