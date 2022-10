Roberto Calderoli | Entro un anno autonomia per Lombardia e Veneto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il ministro agli Affari regionali e Autonomie: "Nessuno vuole dividere il Paese. Ma le Autonomie sono la strada maestra per ricucire il nord e il sud dell’Italia"

da pochi giorni è il ministro agli Affari regionali e Autonomie. Dopo una lunga storia personale in cui è stato l'architetto del federalismo fiscale (2009) e della "devolution" su ...Molto noti - secondo i dati dell'Istituto Demopolis - risultano anche El isabetta Casellati (81%), Giancarlo Giorgetti (80%), Guido Crosetto (76%), Anna Maria Bernini (75%),(73%), ...Il ministro agli Affari regionali e Autonomie: "Nessuno vuole dividere il Paese. Ma le Autonomie sono la strada maestra per ricucire il nord e il sud ...“Nessuno vuole dividere il Paese. Nessuno vuole avvantaggiare le regioni più ricche. Anzi: le Autonomie sono la strada maestra per ricucire il Nord e il Sud dell'Italia”. Così al Corriere della Sera ...