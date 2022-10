Pd | è scontro sui tempi del Congresso Da Orfini a De Micheli | “Troppo lunghi | ora opposizione sui temi” Ricci e Nardella non scoprono le carte

Il Fatto Quotidiano

... insegnandoci le basi per avere la megliorazziatori. Non è lunga, e non è una vera e propria ... ma la maggior parte delle volte basta cercare lo1vs1 con cui si avrà sempre la meglio. A ...... non si è sentita alcuna opposizione o anche solo una riservaloro piani da parte del Likud o ... Cinque palestinesi sono morti in unoa fuoco con soldati e membri dell'Unità speciale ... Pd, è scontro sui tempi del Congresso. Da Orfini a De Micheli: “Troppo lunghi, ora opposizione sui… Dal comizio milanese durante il quale avvertì l’Europa che “la pacchia era finita” è passato poco più di un mese, ma tutto è cambiato. Nelle dichiarazioni programmatiche alla Camera la neo premier Gio ...Un incidente si è verificato poco dopo le 17 di oggi pomeriggio in via Pontina Vecchia, altezza via di Santa Procula. Tre i veicoli coinvolti nello scontro. Sul posto sono accorsi gli uomini della Pol ...