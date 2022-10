Ora solare | dal fine settimana lancette indietro di un’ora

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ora legale addio: torna l’ora. Nella notte fra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre bisognerà spostare ledell’orologioalle 3 del mattino. Un appello di enti e associazioni, firmato anche da rappresentanti delle istituzioni, chiede però il rinvio della decisione di almeno un mese: consentirebbe un forte risparmio energetico in tempi di tariffe impazzite. Un cambio che ci permetterà di dormire 60 minuti in più, che durerà fino al marzo 2023, ma che, in generale, farà ‘perdere’di luce. Con il caro energia, da più parti si è ipotizzato di allungare di almeno un mese l’ora legale. A lanciare l’appello sulla rivista Lancet Regional Heath Europe è stata la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit insieme ai rappresentanti delle ...