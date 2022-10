Napoli | pompieri in azione nel cimitero di Poggioreale per recupera le salme

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono oltre 40 i vigili del fuoco impegnati da questa mattina neldiperre le bare sospese nel vuoto dopo l’ultimo crollo avvenuto il 17 ottobre scorso. Le delicate operazioni di recupero sono in corso già da diverse ore. Per lavorare in sicurezza e per raggiungere le casse, ihanno dovuto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.