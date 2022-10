Musk compra Twitter | “L’uccellino è libero” E saltano le prime teste “woke” tra la dirigenza

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott — «The bird is freed»,è di Elon. Il magnate di Tesla si è aggiudicato la piattaforma per 44 miliardi di dollari e come primo trionfale atto d’acquisizione ha immediatamente decapitato ladi stampo-liberal dell’azienda.acquisisceleIl primo destinatario del repulisti è stato il Ceo Parag Agrawal. Seguono il Chief financial officer Ned Segal, il general counsel Sean Edgett e la responsabile degli affari legali e della «policy», Vijaya Gadde, figura alla testa del team che decise di bannare per sempre Donald Trump dalla piattaforma dopo l’assalto a Capitol Hill. Non è chiaro seabbia ...

ha detto di aver voluto acquistare Twitter spinto dall'"amore" e dalla voglia di "aiutare l'umanità". "Acquisto Twitter perch è importante per il futuro della civilizzazione avere una piazza ...aveva tempo fino a oggi per completare l'operazione e ha rispettato la data. Mercoledì aveva visitato la sede di Twitter a San Francisco e aveva condiviso una foto insieme ai dipendenti in un ...«La ragione per cui ho acquistato Twitter è che è importante per il futuro della civiltà avere una piazza di dibattito, dove una ampia gamma di argomenti può essere discussa in modo sicuro, senza rico ...