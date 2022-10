Manuel Bortuzzo lasciato tramite sms dalla fidanzata | ecco perché

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è di nuovo single, ma questa volta a lasciare non è stato luicomunicato stampa diramato dall’ANSA, ma la sua exsms. A raccontare la storia è stata proprio lei, Angelica Benevieri, fra le pagine di MondoTv24. “Io ho solo accennato qualche giorno fa di averloper far calmare un attimo la situazioneho visto tanta gente agitata. Ora è il momento. È successo che quando tu dai tanto amore a una persona e in cambio ti trovi un pezzo di ghiaccio e che ti dimostra tutt’altro, se ne frega di avere una ragazza al suo fianco… Io gli voglio un bene dell’anima e gliene vorrò sempre. Ma, forse in lui non è scattato quell’amore. Ci sta che magari una persona decide di stare con un’altra e alla fine vede di non essere innamorato. ...