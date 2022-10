La focaccia ad alta idratazione pronta in meno di 4 ore | sofficissima!

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quella adè unasemplicissima da realizzare, ma dalla resa superlativa. Si tratta di una preparazione piuttosto lunga, che prevede tempi di lievitazione ben precisi; ma, se paragonata ad altre ricette, quattro ore sono ragionevoli, tutto sommato èin mezza giornata appena. Iniziate nel primo pomeriggio e presenterete a cena una prelibatezza incommensurabile. Farcitela come preferite, con salumi, formaggi o verdure alla griglia. Arricchitela con olive o rosmarino, cipolla, capperi o origano. Servitevi di farina tipo 0 e di quella di semola rimacinata di grano duro, per garantirvi un risultato sofficissimo e profumato. Noi vi presentiamo la versione base, voi sbizzarritevi con la vostra creatività. Procuratevi quindi: semola rimacinata, 110 g farina di tipo 0, 280 g acqua, 300 ml olio ...

