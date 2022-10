La circolare di Giorgia Meloni ai Ministeri | “Dovrete chiamarmi il Signor Presidente del Consiglio”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il benaltrismo dilagante ha spinto molti a considerare sciocco, inutile e poco edificante il dibattito sull’articolo “la” o “il” in riferimento alladel. Il Centrodestra (ma anche Renzi) si è sollevato più volte sottolinenado come questa fosse una polemica sterile, segno evidente di come la sinistra non avesse argomenti all’altezza per fare una seria opposizione. Insomma, l’invito (chiaro) era quello di spostare il dibattito su altri temi più urgenti per il Paese. Di fatto, però, a preoccuparsi continuamente della questione maschile/femminile sembra proprio, che oggi è tornata a mettere al centro la questione attraverso un comunicato che non può far altro che alimentare il dibattito. La Presidenza del, come ...