Fiorentina | la continuità di Kouamé

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quest’anno laha trovato i gol anche in Christian. Splendida la sua prestazione con il Basaksehir Non segna, ma non ne ha bisogno per rafforzare l’idea di essere tra i giocatori più in forma della. Anche in Conference League, contro il Basaksehir, ha dimostrato il suo eccellente stato di forma e ha partecipato da protagonista all’azione di entrambi i gol. Anche per questo il club viola lo esalta, come si vede sul profilo twitter, dove viene celebrata la sua elevazione fuori dal comune. Quanto è saltato Christian Kouame? ???#ForzaViola #Basaksehir #ACF#UECL pic.twitter.com/6ZMeu9jSjJ— ACF(@acf) October 28, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.