Facebook e Instagram down | problemi per WhatsApp

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) –per. L”universo’ di Mark Zuckerberg non ha funzionato correttamente nella serata di oggi a giudicare dai messaggi pubblicati su Twitter – unico social a resistere – e in base al quadro offerto dadetector.it. Il sito, che monitora le anomalie della rete, ha evidenziato in Italia un picco di segnalazioni perlegati all’app di messaggisticae ai due social a partire dalle 21.sono andati in tilt in diversi paesi, a giudicare dai report disponibili: dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, dagli Stati Uniti all’Australia le segnalazioni relative a #e ...

Telefonino.net

Ancora problemi per WhatsApp ,. Le tre app di Meta di Mark Zuckerberg hanno iniziato a non funzionare correttamente intorno alle 21.55 (ora italiana), secondo quanto riportato da Downdetector, il sito che ...Un problema che sta riscontrando anche DownDetector e che sembra coinvolgere non solo le applicazioni, ma anche i servizi di messaggistica correlati: dai direct diMessenger. Le ... Facebook e Instagram down, cosa succede Segnalazioni da tutta Italia WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano: tanti utenti in tutta Italia segnalano problemi con le app di Mark Zuckerberg ...Facebook e Instagram non funzionano. Improvvisamente, nel venerdì sera del 28 ottobre 2022 i due social network sono andati in down per ragioni al momento ignote. L’hashtag #instagramdown è immediatam ...