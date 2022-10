(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non è ancora il momento di chiudere la pratica19. Parlando al Quirinale in occasione dei Giorni della Ricerca il presidente della Repubblica, Sergio, lancia unsulla necessità ...

Tiscali Notizie

...suo intervento per la cerimonia al Quirinale per i 'Giorni della Ricerca' ha lanciato un: 'Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul- ...Non è ancora il momento di chiudere la pratica19. Parlando al Quirinale in occasione dei Giorni della Ricerca il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia unsulla necessità di usare la giusta cautela nella gestione ... Covid, monito di Mattarella: servono responsabilità e precauzione Il presidente della Repubblica ha lodato il Servizio sanitario nazionale, pur riconoscendo dei grossi limiti: l'obiettivo è quello di sfruttare al meglio i fondi del Pnrr ...ROMA (ITALPRESS) – Il Covid non è ancora sconfitto, serve responsabilità. E’ il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante ...