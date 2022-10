Agenzia ANSA

Due palestinesi sono stati colpiti a morte la scorsa notte dal fuoco di militari israeliani a Huwara (Nablus) in una. Secondo la radio militare da una automobile palestinese sono partiti colpi di arma da fuoco. I soldati hanno reagito colpendo a morte due palestinesi che erano a bordo e ferendone un terzo.Due civili palestinesi hanno perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito a seguito di unaal posto di blocco militare di Huwara, situato a sud di Nablus, nel nord della. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", citando il ministero della Salute. Quest'... Cisgiordania: sparatoria a Nablus, due palestinesi uccisi Due palestinesi sono stati colpiti a morte la scorsa notte dal fuoco di militari israeliani a Huwara (Nablus) in una sparatoria. Secondo la radio militare da una automobile palestinese sono partiti co ...NABLUS - Cinque palestinesi sono stati uccisi e 20 feriti in un raid delle forze israeliane a Nablus, città della Cisgiordania occupata dove opera un nuovo gruppo di combattenti. Lo ha fatto sapere il ...