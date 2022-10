Chiara | 19 anni | transessuale | si è uccisa a Napoli | «Vivo in un labirinto senza uscita»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 ottobre 2022), 19, si è tolta la vita in un appartamento di Scampia a. Si sentiva di vivere «in un». I genitori in un primo momento non accettavano la sua condizione e le sorelle l’avevano rifiutata. Nel quartiere veniva spesso aggredita ed era vittima di bullismo. Aveva anche abbandonato gli studi. «A volte mi chiedo – scrisse in una lettera – cosa ci sia di sbagliato in me. In fondo sono sempre un essere umano. Io mi sento una donna, vorrei riconoscermi, vestire al femminile e non da maschio, vorrei avere più spazio, essere tranquilla e non avere paura. Mi sento in un». Il suicidio risale a lunedì scorso, in casa. Primaaveva ...