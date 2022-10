(Di venerdì 28 ottobre 2022) Solo un singolo, nulla di più. Ma non accadeva dal 2019, e dunque la notizia c'è tutta.sul Pd, il M5s è secondo partito. Un trend del genere si intravedeva nelle scorse settimane e oggi, in base a...

Today.it

L'ultima rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta certifica il. Infatti, secondo l'istituto di Alessandra Ghisleri, ilè al 17,3%, un punto in più rispetto al risultato del 25 ...Sarà, ma vedere messo nero su bianco il temutissimodei Cinquestelle non deve aver fatto ... Con i dem in difficoltà questa quota migrante tende ad andare tutta verso il'. L'... C'è il sorpasso, M5s davanti al Pd (dopo tre anni): l'ultimo sondaggio Direzione Nazionale del Pd oggi, diretta video streaming: la relazione di Letta su tempi Congresso e leadership. Bonaccini e Nardella: “fare presto” ...Il M5s punta a monopolizzare l'opposizione. E i dem "grillinizzati" fanno fuggire i moderati del Terzo polo Giuseppe Conte vuole provare a mangiarsi il Pd e ha buone possibilità di riuscirci, almeno s ...