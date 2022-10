Ascolti tv | Vincenzo Malinconico in forte calo Malissimo Ilaria d’Amico | Rai 2 ultima rete al giovedì

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un’altra sfida alsera tra la fiction di Rai 1 e il Grande Fratello VIP 7. Come sono andate questa settimana le cose? A svelare i dettagli, i dati auditel che ci raccontano chi ha vinto la serata. Nella gara aglitv del 27 ottobre 2022 è sempre Rai 1 ad avere la meglio con la fiction-Avvocato d’insuccesso. Il Grande Fratello VIP 7 resta indietro, nonostante una serata che ha visto al centro della scena il pubblico, chiamato a prendere delle decisioni importanti, come quella di decidere sulle sorti di Elenoire Ferruzzi mandata al televoto flash. Un pubblico più che presente, almeno sui social, visto che il programma era in tendenza. Un pubblico che si è fatto sentire sbattendo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 7 la Ferruzzi con oltre il 90% delle preferenze. In merito ai ...