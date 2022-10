Antitrust | provvedimenti per Iren | Iberdrola | E ON | Dolomiti

L'ha emessocautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E. ON e Dolomiti per modifiche unilaterali illegittime al prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale al ......per creare un 'argine al caro energia' che 'ci costringerà a rinviare alcuni' in ... Recenti polemiche su queste pratiche hanno portato l'a intervenire, aprendo un'istruttoria su ...(ANSA) - ROMA, 28 OTT - L'Antitrust ha emesso provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti per modifiche unilaterali illegittime al prezzo di fornitura di energia ...Provvedimenti per le 4 aziende fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas nat ...