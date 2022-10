Anticipazioni puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre 2022 | lacrime e scoop

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nel corso delladiche andrà in onda oggi, venerdì 28, assisteremo a numerosi colpi di scena che vedranno il ritorno in studio di una famosa coppia del dating show, delleinaspettate (da parte di un cavaliere), il quadrangolo amoroso e una eliminazione. Curiosi di saperne di più? Allora addentriamoci subito in questo nuovo ed emozionante spoiler! Ledi un cavaliere Riccardo Guarnieri sarà al centro dell’attenzione dopo aver rivelato di essere uscito con Roberta Di Padua ed essersi scambiato un dolce bacio con lei. Un’uscita che non comporterà alcuna frequentazione come rivelato dai medesimi. Ma il quadrangolo amoroso, formato dai due protagonisti appena menzionati e da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, proseguirà ...