Rubavano dati sensibili attraverso un malware | un arresto in Olanda

(Di giovedì 27 ottobre 2022) BRESCIA (ITALPRESS) – Il Gran Giurì federale di Austin (Texas – USA), nell’ambito di un’operazione internazionale di contrasto alla criminalità informatica, ha annunciato di aver arrestato inun ucraino di 26 anni per il suo presunto ruolo nella ideazione e gestione di unmolto insidioso, noto come Raccoon Infostealer, che ha infettato milioni di personal computer in tutto il mondo.Secondo le Autorità statunitensi, l’ucraino, attualmente detenuto nei Paesi Bassi a seguito di un mandato diinternazionale emesso dagli organi giudiziari degli Stati Uniti, avrebbe gestito la creazione ed iniziale diffusione delRaccoon Infostealer, un-as-a-service, o “MaaS”.Infatti, i criminali interessati ad utilizzare la piattaforma illegale per carpire i...