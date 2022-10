Pensione novembre 2022 | bonus 150 euro | a chi spetta aumento

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) –di 150in arrivo aper i pensionati. Introdotto dal governo nel Decreto Aiuti ter, l’intervento interesserà una platea complessiva di circa 20 milioni di persone tra cui 8,3 milioni di pensionati ricorda la Cisl. I primi a riceverlo saranno proprio i pensionati: per chi ha i requisiti, infatti, i soldi arriveranno in automatico con lacon l’assegno del 2. La somma una tantum di 150sarà riconosciuta ai pensionati, titolari di uno o più trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché di trattamenti di accompagnamento alla(APE, ISO, ecc.) con decorrenza entro il 1° ottobre. Per ricevere il ...

, quindi, i pensionati riceveranno in anticipo il conguaglio con la differenza tra il ... la rivalutazione si applica anche a tutte le prestazioni assistenziali , come ladi ...Con una recente circolare [1] l'Inps ha ricordato che, a partire dal 2, le pensioni ...32 euro mensili l'adeguamento sarà integrale, ossia pari al differenziale dello 0,20% della; Per ...(Adnkronos) – Bonus di 150 euro in arrivo a novembre 2022 per i pensionati. Introdotto dal governo nel Decreto Aiuti ter, l’intervento interesserà una platea complessiva di circa 20 milioni di persone ...(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Circa un terzo dei pensionati italiani (il 32,8%) riceve una pensione mensile inferiore a 1.000 euro: lo si legge nell'Osservatorio Istat sulle prestazioni pensionistiche e i b ...