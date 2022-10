HJK-Roma | programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ile isu Sky edi HJK-, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di. Situazione non semplicissima per i giallorossi, che devono tenere aperte le speranze di passare come seconda e per farlo hanno bisogno a tutti i costi di una vittoria contro i finlandesi per poi giocarsi tutto all’ultima giornata. Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 27 ottobre, chi vincerà? HJK-sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Lorenzo Minotti e sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.