Governo Meloni | Orlando | “Renzi? Non più all’opposizione”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Mi sembra evidente quale sia il disegno di, non so se si possa più annoverare tra le forze di opposizione. Uno che interviene al Senato nel giorno della fiducia ale attacca le opposizioni anziché fare dei rilievi alsi colloca da solo”. Lo ha affermato Andrea, del Pd, ospite di ‘Omnibus’ su La7. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...con su scritto "arrogante e presuntuosa", eppure lo spettacolo è assicurato. Licia Ronzulli, sotto lo sguardo di un incredulo Tajani, ricuce con "Giorgia" dopo l'esclusione dal: "Ci ...Quali sono i rischi per l'Italia I rapporti di Putin con il nuovo. Giorgia, martedì 25 ottobre 2022, ha promesso di essere pronta a guida l'Italia in quello che è stato ...Querele a chiunque abbia accostato il suo nome a un conflitto d’interesse: Guido Crosetto, neo ministro della Difesa del governo Meloni, ha annunciato di voler intraprendere le vie legali verso i medi ...Luciano Violante, magistrato, ex presidente della Camera. "I pregiudizi sono sempre sbagliati. Occorre sempre giudicare sulla base dei comportamenti e del merito" ...