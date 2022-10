(Di giovedì 27 ottobre 2022) La scrittrice: 'I giovani migliori non trovano spazio nel mondo del lavoro per la burocrazia e la persistenza di logiche di potere ereditarie. Ma all'idea di un'istruzione in stile aziendale continuo ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

La scrittrice: 'I giovani migliori non trovano spazio nel mondo del lavoro per la burocrazia e la persistenza di logiche di potere ereditarie. Ma all'idea di un'istruzione in stile aziendale continuo ...Emanuele Severino (2012), Paolo Conte (2013), Giulia Maria Mozzoni Crespi (2014), Luis Sepulveda (2015),(2016), Valerio Massimo Manfredi (2017), Fabrizio De André (2018; alla memoria), ... Dacia Maraini "La meritocrazia Manca in tutto il Paese, non solo a scuola"