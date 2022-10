Chiellini | “Juve | non hai la solidità per superare i momenti difficili” | VIDEO

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sandro, invece, ironizza sull'efficienza delle indagini sulla: "Oggi i giornali pubblicano messaggi disulla chat di squadra e messaggi di Paratici e Cherubini. Google e Apple non ...Le intercettazioni, con il ruolo di( che stranamente va in tv a parlare di calcio ma non ... La Procura della Federcalcio - che per laaveva chiesto per il presidente, Andrea Agnelli, un ... Juventus, Chiellini: "La squadra si scioglie alla prima difficoltà. Serve una scintilla" La squadra si sta ridefinendo, è in transizione. Il ciclo è finito e per ricominciare si deve rigenerare la squadra. La fragilità fa parte della Juve di quest’anno, anche Chiellini lo ha sottolineato.Varriale: «Sparare su Allegri è diventato sport nazionale, ma Agnelli…» Benfica Juve Primavera 2-3: impresa bianconera a Lisbona, Montero passa il turno! Juventus Women, Montemurro storce il naso: «Ch ...