Caserta | spara per errore alla compagna con un fucile e la uccide | arrestato un 23enne

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una sorta di “gioco” pericolosissimo, finito nel peggiore dei modi: unha puntato ilsemiautomatico che possiede contro lain camera da letto, ma un colpo è partito accidentalmente,ndo la donna. Francesca Compagnone, 28 anni, è la vittima di questo incidente ddinamica assurda. Il suo compagno, che aveva imbracciato l’arma, ha chiamato immediatamente i carabinieri per chiedere aiuto. I due si trovavano nella casa dei familiari della vittima, a Teano, in provincia di. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22.30. All’arrivo dei soccorsi, però, la ragazza era già morta. I carabinieri hanno trovato e sequestrato tre armi in tutto, ritrovate presso l’abitazione. Per il, di origini moldave, è scattato questa mattina ...