Brivido Isaksen | poi la Lazio ribalta tutto con Milinkovic e Pedro | qualificazione a un passo

Svarione difensivo di Gila, Marcos Antonio cerca di recuperare il pallone, maè pronto a fulminare Provedel col suo destro. La Lazio prova a scuotersi subito. Al tiro con Milinkovic che al 13'...Svarione difensivo di Gila, Marcos Antonio cerca di recuperare il pallone, maè pronto a fulminare Provedel col suo destro. La Lazio prova a scuotersi subito. Al tiro con Milinkovic che al 13'...ROMA (ITALPRESS) - La Lazio batte il Midtjylland per 2-1, sale a 8 punti nel girone e, nell'ultima partita in casa del Feyenoord, le basterà non perdere p ...La Lazio batte il Midtjylland per 2-1, sale a 8 punti nel girone e, nell’ultima partita in casa del Feyenoord, le basterà non perdere per assicurarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione dirett ...