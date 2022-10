“Baci e toccamenti” | Elenoire vuota il sacco su Daniele e accusa | “Ci è mancato poco e mi menava!” – VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip stanotte è scoppiato il caos.Dal Moro si è infuriato dopo aver ripetutamente chiesto adFerruzzi per quale motivo ce l’avesse con lui (senza ricevere una risposta concreta). “”,ilsue loDopo il faccia a faccia di fuoco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Non contenta, Elenoire ha deciso di rivelare ad alcuni concorrenti del Gf Vip di non essersi invitata le attenzioni di Daniele, dal momento che tra loro vi sono stati baci e carezze intime. Elenoire Ferruzzi si è confrontata con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, svelando che con il gieffino ci sarebbero stati "cose". Giaele e Wilma hanno "attaccato" la concorrente del Grande Fratello Vip che insiste nel sostenere che tra lei e Dal Moro ci sarebbe stato più di un'amicizia, come tenerezze e confidenze. Daniele Dal Moro rivela di vedere Elenoire Ferruzzi come una semplice amica e lei sbotta, rivelando al pubblico del Grande Fratello Vip che tra loro vi è stato ben altro.