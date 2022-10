Android 13 beta e non e Android 12 per tre Samsung | OnePlus 10T | Vivo X80 Pro e Nokia G21

TuttoAndroid.net

Il secondo aggiornamentodella One UI 5.0, basato su13, è ora disponibile in Corea del Sud con la versione firmware che termina con ZVJE. L'upgrade risolve i problemi relativi all'app ......13.42 dell'app Ricerca . Le novità riguardano in questo caso l'Assistente e il feed Discover . Pixel Tablet, si lavora sulla UI per sfruttare il display enorme: le (molte) novità 4710 ... Google rilascia Android 13 QPR1 Beta 3 per i Pixel: le novità e il download Era la scorsa settimana quando il colosso di Seul aveva cominciato a rilasciare il primo aggiornamento beta della One UI 5.0 per la serie Samsung Galaxy Note 20 in Corea del Sud. Come riportato da ‘ S ...In vista dell'aggiornamento ad Android 13, Xiaomi ha ufficialmente annunciato la sospensione del programma MIUI Beta.