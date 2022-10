Vai al lago e ti servono pesce di mare Ecco a cosa serve la sovranità alimentare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La Guida svia. La Guida Michelin è come quei navigatori che fanno sbagliare strada, tu digiti “di Garda” e lei ti porta, gastronomicamente parlando, al. I ristoranti stellati sono di norma nonluoghi gastronomici, nei menù leggi gli stessi ingredienti dalla Sicilia al Brennero e non capisci nemmeno in che regione ti trovi. Io sono sul Garda e voglio mangiare, pensa che pretesa,di, e il Lido 84 di Gardone Riviera ha capesante, culatello e cacio e pepe, disorientamento geografico assoluto, il Capriccio di Manerba ha calamari, polpi, gamberi rossi e gamberoni blu, scampi, ostriche (francesi) e astice (bretone), dunque c’era davvero bisogno di un ministero della, la Speranzina di Sirmione ha capesante, astice, branzino, coda di rospo, ...