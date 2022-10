(Di mercoledì 26 ottobre 2022) È da poco terminato iltra Napoli e Rangers: il parziale dice 2-0 per gli azzurri con doppietta di. Napoli-Rangers:strepitoso degli azzurri È stato una prima frazione di gioco davvero entusiasmante, i partenopei hanno comandato il match sin dalle prime battute rischiando davvero poco e proponendo davvero un grande calcio. Il pubblico e lo stesso Spalletti, non hanno fatto altro che applaudire i propri ragazzi che stanno dimostrando, partita dopo partita, sempre di più le loro qualità., NapoliCurioso episodio a: lo ha fattoUn episodio curioso è accaduto proprio alladel, ...

Spazio Napoli

27' st Iudica 6 Partecipa alassalto finale del Lenci, battendo anche gli ultimi calci d'... ma la qualità che metti nel tempo in cui giochi' dice il Cholito, frase perfetta per la ..., in lacrime Juan Pablo Carrizo. La responsabilità dei giocatori è forte, ma è relativa. ... All'indomani del titolo di clausura del 2008 vinto con Diegoin panchina e in campo gente ... Simeone disperato a fine primo tempo: il motivo