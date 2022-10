Reddito di cittadinanza Una goccia nel mare della spesa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dalla sua nascita, nell’aprile 2019, lo Stato ha speso per ildi25,9 miliardi. Unanelmagnopubblica italiana, che però ha messo in sicurezza il Paese, soprattutto nella fase più durapandemia. Dalla sua nascita nel 2019 ildiè costato 25,9 miliardi. E ha messo in sicurezza la tenuta sociale del Paese Un merito difficile da contestare, anche se le destre continuano ad addossare a questo strumento qualunque responsabilità: dal fiasco degli uffici per l’impiego che le Regioni (di destra e di sinistra) non hanno rafforzato al fenomeno degli abusi, peraltro di gran lunga inferiore a quello riscontrato tra i percettori dei più diversi sussidi pubblici. Eppure di ...