Omicidio trans ad Ardea | arrestato un 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto di unitaliano, del posto, gravemente indiziato dell’di Alejandro Daniel Cabral,essuale di origini argentine trovata morta in una camera d’albergo ad, località Marina Tor San Lorenzo, il 5 ottobre scorso, per motivi ancora da chiarire. L’evento destò parecchio scalpore nella comunità, date le circostanze sospette nelle quali fu rinvenuto il cadavere e il particolare stile di vita della vittima, che ha reso particolarmente complicata l’attività d’indagine, a causa della totale assenza di legami stabili con altre persone del territorio. ...