Inaugurata oggi Casa Spal | il convitto del settore giovanile

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Situata in Via Giuseppe Fabbri 410,nasce dall'accordo di collaborazione tra il Club biancazzurro e l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

SPAL

... ma un momento importante per tutta la comunità di Ferrara: è stata infattaCasa SPAL , ...ha sempre avuto nei confronti dell'Arcidiocesi durante la realizzazione di questo progetto.' '...... saranno i lavori di arte sacra realizzati da Gianmaria Potenza dagli anni Sessanta a. ... La mostraquesta mattina a Palazzo Fodri, nella Galleria PQV Fine Art, intende far conoscere ai ... Inaugurata Casa SPAL, il nuovo convitto biancazzurro La manifestazione L'Arte nella città di D'Annunzio, esposizione organizzata dall'Intercral Abruzzo e dedicata alla memoria di Augusto Rocchi, è giunta al suo appuntamento annuale con la XXVIII ...“Abbiamo inaugurato il nuovo anno accademico, ma non è l’unica cosa nuova. Tutto ciò che è università è nuovo, perché la ricerca vuol dire ...