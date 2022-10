Gazidis | «Al momento giusto parlerò con RedBird del futuro»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e l’amministratore delegato del club rossonero, Ivan, sono intervenuti a margine dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio del Milan chiuso al 30 giugno 2022. Un esercizio che ha fatto registrare ricavi in crescita del 14% a 297,7 milioni di euro e un rosso (in calo di circa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

