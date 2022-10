Fazzolari FdI | “Aumento tetto del contante? Non ha nessun collegamento con la lotta all’evasione | da sempre nel nostro programma”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “L’deldelè daneldi FdI e del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di Bilancio, non ha alcuncon la“. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista, fuori Palazzo Madama. “Non credo che ci siano problemi di numeri per il Senato, ma per ogni nomina che viene fatta si riduce la soglia della maggioranza – ha continuato -. I sottosegretari verranno fatti molto velocemente, entro una settimana”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Segue a ruota Fratelli che con Giovanbattistasottolinea come la misura "è da sempre nel programma di Fratelli d'Italia, del centrodestra" e annuncia: "Lo faremo già nella prima legge di ...Lo ha dichiarato il senatore di, Giovanbattista, fuori da Palazzo Madama. Secondo il senatore Franco Mirabelli , vicepresidente del grupo del Pd, l'iniziativa che, se realizzata, ...Pronti, via. Il governo non ha ancora incassato al fiducia al Senato, ma già è al lavoro per combattere quella che evidentemente considera un’emergenza per il Paese: aumentare il tetto al denaro conta ...Come abbiamo detto nessun condono, non c'è una tregua fiscale, come previsto nel programma, chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non ha pagato nei tempi e nei modi": ...