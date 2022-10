Fabrizio Romano | L’Aston Villa si è avvicinata a Unai Emery Ora spetterà a Unai | nei panni dell’Aston Vil…

numero-diez.com

... Alex Britti, J - Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni,Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron. Con alcuni di questi il cantautorecanterà alcuni dei più ...Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo, infatti, il tecnico avrebbe ancora il posto al sicuro. Dopo la sconfitta di ieri in Champions League ... Il Newcastle vuole blindare Bruno Guimaraes: pronto il rinnovo Ecco la situazione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus all’indomani della sconfitta contro il Benfica in Champions Massimiliano Allegri rischia di lasciare la panchina della Juventus ...Stasera andrà in onda il primo dei due appuntamenti di “070 (ZeroSettanta)” su Canale 5, la celebrazione dei 70 anni di Renato Zero ...