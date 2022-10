Covid | il bollettino di oggi 26 Ottobre 2022

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il consuetoquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 35.043 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 216.735 tamponi effettuati. Nello stesso arco temporale sono 93 i decessi accertati. Le terapie intensive calano (-5) così come sono in discesa i pazienti ricoverati negli altri reparti (-87). Segui ZON.IT su Google News.

In calo ricoveri ( - 87) e terapie intensive ( - 5). Fiaso: negli ospedali situazione di sostanziale stabilità, monitorare varianti e continuare con la ...Sono 3.279 i nuovi contagi danel Lazio secondo ildi oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 5 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.701. Nella regione'su 3.241 tamponi molecolari e 17.155 tamponi antigenici ...I dati arrivano col bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della salute. Sono 498.269 le persone in Italia con l'infezione da Covid in corso, 1.730 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 35.043 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 216.735 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.