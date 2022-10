Courtois Real Madrid | «Non siamo entrati in partita»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il portiere del, ha parlato dopo la sconfitta di ieri in Champions contro il Lipsia. Le sue dichiarazioni Ilha perso 3-2 a Lipsia, una gara che presentava un grado diverso di motivazioni perché i padroni di casa avevano bisogno dei 3 punti, mentre la formazione di Ancelotti era già qualificata. Il portiereistaha fatto questa analisi sulla prima sconfitta stagionale dei blancos. «partiti addormentati, senza aggressività e intensità e contro una squadra come il Lipsia si paga cara. È una squadra che crea molti pericoli, è veloce. L’allenatore ci aveva detto che in casa hanno segnato tanti gol nelle ultime partite. Sul 2-0 lasi è complicata, abbiamo provato a ...