Whatsapp in panne per due ore in varie parti del mondo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Blackout di due ore per. L'app di messaggistica di proprietà di Meta, il gruppo di Facebook e Instagram, è stata "down", come si dice in gergo, indel. Migliaia le ...

Gli ultimi disservizi dirisalgono invece a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella ...In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica comeuno strumento di lavoro, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Attualmente è presente un errore di sistema. La tua transazione non può essere elaborata. Stiamo facendo tutto il possibile per risolvere il problema rapidamente e ci scusiamo per l’inconveniente". Q ...