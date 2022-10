Tifo Criminale - Lati oscuri del calcio | una clip in esclusiva dal primo episodio

...55: in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) inizia una docu - serie in quattro puntate dal titolo- Lati oscuri del Calcio in onda da martedì 25 ottobre. A fare da voce ...La docu - serie in quattro puntate dal titolo- LATI OSCURI DEL CALCIO in onda da martedì 25 ottobre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) , racconta 4 casi di ...Tifo Criminale Lati Oscuri del calcio su Crime+Investigation da oggi 25 ottobre 2022 le 4 puntate i casi affrontati ...Passione, amore, gioia e dolore. Ogni giorno il calcio raccoglie una gran moltitudine di persone che si sintonizzano su tv e piattaforme digitali per ...