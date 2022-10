Protagonista di una favola che si trasformò in un incubo | visse un' esistenza piena di dolore Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di martedì 25 ottobre 2022) Di storie d’amore Reali finite male ce ne sono state parecchie. Nessuna, però, fu così drammatica come quella di Soraya e dello Scià di Persia. Una vicenda così struggente da essere valsa, alla donna, l’appellativo di “principessa triste”, soprannome poi rimastole per tutta la vita. E non a caso. Soraya, storia della principessa triste Classe 1932, Soraya Esfandiyari Bakhtiyari ha vissuto sempre a cavallo tra l’Europa e il Medioriente. Suo padre era il politico e diplomatico Khalil Esfandiari Bakhtiyari, ambasciatore iraniano nella repubblica federale tedesca dal 1952 al 1961. Sua madre, invece, Eva Karl, una donna tedesca di origini russe. In questa ambivalenza delle origini crebbe la giovane Soraya. Una ragazza brillante e bellissima – i capelli corvini, gli occhi verdazzurri e la pelle di porcellana tra i suoi punti di forza – abituata a studiare in Svizzera ma, al contempo, a ...